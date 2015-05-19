Білорусь пустила потяги до українських курортів на Азовському та Чорному морі

Білоруська залізниця (БЖД) з 1 червня продовжила маршрут поїзда №100/99 Мінськ–Запоріжжя до станції Новоолексіївка, що дозволить пасажирам доїхати до курортів Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба БЖД.

З 1 червня БЖД продовжила маршрут поїзда №100/99 Мінськ–Запоріжжя до станції Новоолексіївка, що дозволить пасажирам доїхати до курортів Азовського моря.

Зазначається, що за маршрутом Мінськ–Новоолексіївка поїзд №100/99 курсуватиме все літо до 1 вересня.

З Мінська поїзд відправлятиметься по непарних числах, з Новоолексіївки — по парних. Час відправлення поїзда зі столиці Білорусі — 7:44, прибуття в Новоолексіївку — 9:06 наступної доби. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Новоолексіївки о 23:01 і прибувати до Мінська о 00:08.

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Також БЖД з 15 червня призначила новий поїзд міжнародних ліній №284/283 Барановичі–Мінськ–Херсон, який доставить пасажирів до курортів Чорного моря. Поїзд курсуватиме до 31 серпня поточного року.

Потяг буде відправлятися з Барановичів по непарних числах, із Херсона — по парних. Час відправлення зі станції Барановичі-Поліські — 11:11; станції Мінськ-Пасажирський — 13:47; прибуття в Херсон — 12:52 наступної доби. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Херсона о 15:20 та прибуватиме о 13:39 в Мінськ, а о 16:24 — Барановичі.