Кабмін виділив майже 2 мільярди на пільговий проїзд пенсіонерів та інвалідів

Кабінет міністрів України виділив 1,9 млрд грн на пільговий проїзд пенсіонерів та інвалідів у громадському транспорті в усіх регіонах країни, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Пенсіонери, інваліди та інші категорії пільговиків мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, - сказав Яценюк. – Кабмін виділив 1,9 млрд грн на забезпечення пільгового проїзду в усіх регіонах».

При цьому Яценюк зазначив, що питання пільгового проїзду пенсіонерів та інвалідів у метро Києва, Харкова і Дніпропетровська мають бути вирішені на рівні міських адміністрацій цих міст.

Яценюк підкреслив, що виділені кошти порівнянні з аналогічними асигнуваннями, виділеними торік. «Кошти відправляються у регіони, і я прошу регіони забезпечити використання коштів і забезпечити пільговий проїзд для пенсіонерів України».

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила урядовийзакон про оптимізацію низки пільг, зокрема - на безплатний проїзд. Зокрема, було прийнято рішення, що до 1 червня 2015 року пільговий проїзд буде збережений, а потім ця пільга надаватиметься інвалідам 1-ї і 2-ї груп, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також учням з малозабезпечених сімей, особам, які їх супроводжують, особам, які супроводжують інвалідів 1-ї групи, та учасникам бойових дій.

Коментуючи ці рішення, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що це перший етап оптимізації пільг, що дозволить перейти на адресність та монетизацію пільг, які повинні отримати тільки ті люди, які на це претендують - в першу чергу, малозабезпечені, інваліди.

При цьому Яценюк звертав увагу, що питання фінансування пільг прямо залежатиме від стану справ в економіці і наявності коштів у державному бюджеті.