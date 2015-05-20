Україна оштрафує російські авіакомпанії за польоти над Кримом на півмільярда

За порушення російськими авіакомпаніями повітряного простору України над територією АР Крим Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) винесла 3,493 тис. постанов на загальну суму 475,048 млн грн, йдеться у звіті Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість справ українська авіавлада відкрила стосовно авіакомпаній "Аерофлот - Російські авіалінії" - 1,429 тис. постанов, "Вім-Авіа" - 784, "Трансаеро" - 263, "Уральські авіалінії" - 257 і авіакомпанії "Глобус" - 208.

Як зазначили у відомстві, загальна сума штрафів авіакомпанії "Аерофлот" становить 194,344 млн грн, і всі постанови авіакомпанія оскаржує в Окружному адміністративному суді міста Києва. Більше половини постанов суд вже визнав законними, а за іншими справами судові процеси ще не закінчені. У задоволенні 56 апеляцій на рішення Окружного адмінсуду "Аерофлоту" вже було відмовлено. Рішення суду апеляційної інстанції авіакомпанія продовжує оскаржувати у касаційному порядку.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року Державіаслужба України ухвалила рішення про заборону всіх польотів над Кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором. Також у квітні поточного року за фактом авіапольотів у Крим СБУ порушила кримінальну справу стосовно російської авіакомпанії "Грозний Авіа".

Крім заборони на авіаперельоти, українська влада також закрила для міжнародного судноплавства кримські морські порти, було припинено залізничне і автобусне сполучення.