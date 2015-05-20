Депутати відмовилися оподатковувати "розкішні" автомобілі, дорожчі за 50 тисяч євро

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування окремих транспортних засобів, що можуть бути віднесеними до предметів розкоші)» (№ 1868).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 176 із 294 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося внести уточнення до Податкового кодексу стосовно оподаткування легкових автомобілів, початкова вартість (вартість відповідно до каталогу чи єдиної ціни в салонах країни на час купівлі) яких більша за 50 тис. євро.

У законопроекті була визначена формула, згідно з якою розмір податку пропорційно залежить від об’єму потужності двигуна, а також від віку транспорту.

Також пропонувалося встановити сплату податку на мотоцикли, моторні човни, яхти, літаки і гелікоптери, початкова вартість (вартість відповідно до каталогу чи єдиної ціни в салонах країни на час купівлі) яких більша за 50 тис. євро. Також визначалися формули для такого оподаткування.

Читайте такожУкраїна звільнила від спецмита гібридні автомобілі

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна наголосила на засіданні парламенту, що комітет підтримав саму мотивацію законопроекту, щоб оподатковувати дорогі автомобілі. Водночас, за її словами, законопроектом створюються труднощі для адміністрування, тобто обчислення податку. Вона зазначила, що уряд не підтримує даний законопроект, тому, зокрема він не визначає «механізм вивчення початкової вартості транспортних засобів, особливо у випадку їхнього придбання на вторинному ринку».