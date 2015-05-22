"Відкрите небо" з ЄС можуть підписати у червні - ЗМІ

ЄС погодився розблокувати підписання угоди про "Відкрите небо", яке було заморожено через конфлікт між Великобританією та Іспанією щодо статусу спірної території - Гібралтару.

Про це заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції у Ризі, також цю інформацію підтверджують і уточнюють дипломатичні джерела "Європейської правди".

"Країни (Євросоюзу - ред.) підтвердили, що ми завершимо укладення угоди про вільний авіаційний простір. Це відбудеться скоро", - заявив президент, не уточнивши деталі.

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Між тим, дипломатичні джерела повідомляють, що підписання угоди очікується вже в червні.

Попередньої домовленості про це досягли ще до початку саміту.

Необхідно відзначити, що в Ризі також відбулися переговори Порошенка з британським лідером – очевидно, там також узгоджувалися питання, що стосуються угоди. "Хочу відзначити дуже продуктивну зустріч з прем'єром Великобританії Кемероном", - сказав, зокрема, Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Порошенко уповноважив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати угоду з ЄС про Спільний авіаційний простір (Відкрите небо). Також президент розпорядився повідомити європейську сторону про ратифікацію договору Верховною Радою.

Формальним приводом, що не дозволяє Україні підписати договір, є визначення юрисдикції Гібралтару. Питання визначення цієї території мусується європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в решті частини угода була парафована ще в 2013 році.

Підписання договору про Відкрите небо, як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – у Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських та європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.