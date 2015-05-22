"Укравтодор" обіцяє засипати всі ями на дорогах до липня
Плановий ямковий ремонт автодоріг, що перебувають на балансі Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"), планується завершити до липня поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський у ході робочої поїздки до Чернігівської області.
"Враховуючи те, що платежі з Мінфіну та Казначейства надходять нормально, я думаю, в червні ми закінчимо ямковий ремонт на дорогах державного значення. Тоді як по всіх дорогах ситуація складніша, але, я думаю, наприкінці червня - початку липня ми завершимо ремонт усіх доріг на балансі "Укравтодору", - сказав міністр.
За його словами, наразі ступінь виконання ямкового ремонту по Україні становить 40-45%.
Згідно з даними прес-релізу "Укравтодору", розданого журналістам, із початку року дорожники ліквідували 2,2 млн кв. м ям на дорогах загального користування, з яких понад 80%, або 1,8 млн кв. м, було ліквідовано на автодорогах державного значення.
«Із запланованого обсягу видатків загального фонду держбюджету на період березень-травень 2015 року у розмірі 1 млрд грн на цей час "Укравтодору" фактично виділено 731,1 млн грн», - наголошується в повідомленні.
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Станом на початок травня залишок "ямковості на автомобільних дорогах загального користування становив 5,8 млн кв. м, у тому числі 1,4 млн. кв. м – на автодорогах державного значення, 4,4 млн кв. м – на дорогах місцевого значення.
Згідно з повідомленням, для того, щоб забезпечити належний проїзд усіма автомобільними дорогами загального користування, потрібно не менш як 3,2 млрд грн, що дозволить усунути майже 8 млн кв. м ям.
Як зазначає прес-служба "Укравтодору", вартість поточного ремонту дорожнього покриття залежить від розміру вибоїн і застосовуваної технології їх усунення.
Зокрема, ямковий ремонт 1 кв. м щебеневого покриття при глибині вибоїни до 5 см коштує 70-80 грн, цементобетонного покриття при глибині вибоїни до 5 см – 300-350 грн, асфальтобетонного покриття при глибині вибоїни до 5 см – 150 до 450 грн.
Технологія ремонту залежить від розмірів і кількості вибоїн, а також від типу дорожнього покриття і видів матеріалів, його шарів, наявних матеріальних і технічних ресурсів, погодних умов тощо.
Через крайню зношеність близько 4 тисяч км автомобільних доріг загального користування взагалі не підлягають відновленню шляхом проведення ямкового ремонту, і потребують проведення поточного середнього або капітального ремонту або реконструкції, наголосили в прес-службі.
За даними прес-служби, лідерами за обсягом виконаних робіт є дорожні підприємства і організації Одеської і Миколаївської областей, де з початку року відремонтовано 201 тис. кв. м і 178 тис. кв. м дорожнього покриття, відповідно. Найнижчі показники активності - в Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській та Закарпатській областях: показники обсягів виконаних робіт у цих регіонах не перевищили 50 тис. кв. м.
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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".
За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.
16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою підвищення безпеки на українських дорогах доручив "Укравтодору" терміново використати на ремонт доріг виділений з бюджету 1 млрд грн.
Щороку в Україні закладають асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на ці цілі було витрачено близько 600 млн грн.