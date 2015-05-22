"Укравтодор" обіцяє засипати всі ями на дорогах до липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський у ході робочої поїздки до Чернігівської області.

"Враховуючи те, що платежі з Мінфіну та Казначейства надходять нормально, я думаю, в червні ми закінчимо ямковий ремонт на дорогах державного значення. Тоді як по всіх дорогах ситуація складніша, але, я думаю, наприкінці червня - початку липня ми завершимо ремонт усіх доріг на балансі "Укравтодору", - сказав міністр.

За його словами, наразі ступінь виконання ямкового ремонту по Україні становить 40-45%.

Згідно з даними прес-релізу "Укравтодору", розданого журналістам, із початку року дорожники ліквідували 2,2 млн кв. м ям на дорогах загального користування, з яких понад 80%, або 1,8 млн кв. м, було ліквідовано на автодорогах державного значення.

«Із запланованого обсягу видатків загального фонду держбюджету на період березень-травень 2015 року у розмірі 1 млрд грн на цей час "Укравтодору" фактично виділено 731,1 млн грн», - наголошується в повідомленні.

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Станом на початок травня залишок "ямковості на автомобільних дорогах загального користування становив 5,8 млн кв. м, у тому числі 1,4 млн. кв. м – на автодорогах державного значення, 4,4 млн кв. м – на дорогах місцевого значення.

Згідно з повідомленням, для того, щоб забезпечити належний проїзд усіма автомобільними дорогами загального користування, потрібно не менш як 3,2 млрд грн, що дозволить усунути майже 8 млн кв. м ям.

Як зазначає прес-служба "Укравтодору", вартість поточного ремонту дорожнього покриття залежить від розміру вибоїн і застосовуваної технології їх усунення.

Зокрема, ямковий ремонт 1 кв. м щебеневого покриття при глибині вибоїни до 5 см коштує 70-80 грн, цементобетонного покриття при глибині вибоїни до 5 см – 300-350 грн, асфальтобетонного покриття при глибині вибоїни до 5 см – 150 до 450 грн.

Технологія ремонту залежить від розмірів і кількості вибоїн, а також від типу дорожнього покриття і видів матеріалів, його шарів, наявних матеріальних і технічних ресурсів, погодних умов тощо.

Через крайню зношеність близько 4 тисяч км автомобільних доріг загального користування взагалі не підлягають відновленню шляхом проведення ямкового ремонту, і потребують проведення поточного середнього або капітального ремонту або реконструкції, наголосили в прес-службі.

За даними прес-служби, лідерами за обсягом виконаних робіт є дорожні підприємства і організації Одеської і Миколаївської областей, де з початку року відремонтовано 201 тис. кв. м і 178 тис. кв. м дорожнього покриття, відповідно. Найнижчі показники активності - в Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській та Закарпатській областях: показники обсягів виконаних робіт у цих регіонах не перевищили 50 тис. кв. м.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою підвищення безпеки на українських дорогах доручив "Укравтодору" терміново використати на ремонт доріг виділений з бюджету 1 млрд грн.

Щороку в Україні закладають асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на ці цілі було витрачено близько 600 млн грн.