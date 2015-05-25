Кабмін заборонив знеструмлювати стратегічні об'єкти телекомунікацій та зв’язку

Відповідна постанова №317 від 25 травня 2015 року опублікована на урядовому порталі.

Згідно з нею, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 93 внесено такі зміни:

пункт 1 доповнено абзацом "Обмеження або припинення електропостачання не застосовуються щодо об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період";

Читайте такожНа контрольованій Україною Луганщині відновлено електропостачанняпункт 8 після слова “споживачами” доповнено словами “(крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період)”;

Також енергопостачання таких об'єктів, щодо яких застосовані до набрання чинності цією постановою дії з обмеження або припинення електропостачання, має бути відновлено протягом трьох днів.