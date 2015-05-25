Регуляторна служба не дозволила підвищити тарифи на залізничні вантажоперевезення
Державна регуляторна служба України відмовилася реєструвати схвалений Міністерством інфраструктури України проект наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») про підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25% в цьому році.
"Беручи до уваги численні зауваження суб'єктів господарювання, які стали однією з ключових причин рішення Держрегуляторної служби про відмову в погодженні проекту наказу Мінінфраструктури, нам необхідно знайти компромісний варіант вирішення існуючої проблеми у сфері залізничних вантажних перевезень", - цитує прес-служба Держрегуляторної служби голову відомства Ксенію Ляпіну.
Згідно з повідомленням, передумовами для розробки зазначеного проекту наказу стали: складна ситуація в "Укрзалізниці", наслідком якої є нещодавно оголошений технічний дефолт підприємства; події в Східній Україні, які призвели до порушення операційної діяльності і мали суттєвий негативний вплив на господарську діяльність і фінансові показники; зростання цін на основні засоби (матеріали, паливо тощо); значне падіння товарообігу; борги з оплати праці працівників підприємства; а також «корупційні прояви та зловживання службовими обов'язками деяких працівників "Укрзалізниці" протягом останніх років».
«Тільки механічне підвищення тарифів, без структурних змін у складі "Укрзалізниці", не може бути ефективним заходом щодо підвищення рентабельності підприємства і з часом знову вимагатиме підвищення тарифів. Тому необхідні суттєві структурні реформи галузі в цілому", - наголосила Ляпіна.
Також повідомляється, що під час зустрічі представників Держрегуляторної служби, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Антимонопольного комітету, "Укрзалізниці", а також громадських об'єднань та суб'єктів господарювання, її учасники рекомендували "Укрзалізниці" провести аналіз ефективності використання коштів, отриманих від останнього підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення, зокрема, в січні 2015 року на 30%, і результати аналізу опублікувати на своєму офіційному сайті.
Крім того, учасники зустрічі запропонували Мінінфраструктури, Мінекономіки і керівництву "Укрзалізниці" публічно обговорити проект фінансового плану залізничного монополіста, а також активізувати спільну роботу щодо створення незалежного органу регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері транспорту та субєктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про підписання фінплану «Укрзалізниці» на 2015 рік з показником доходу в розмірі 46-47 млрд грн, в той час як за оперативними даними у 2014 році доходи відомства становили 50,1 млрд грн. У даний час проект фінансового плану «Укрзалізниці» передано на погодження Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
Раніше Пивоварський констатував, що непродуманість сьогоднішніх тарифів на перевезення залізничним транспортом змусила підприємства перевести частину своїх вантажів на автотранспортні перевезення.
У кінці лютого 2015 року "Укрзалізниця" ініціювала чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у зв'язку з різким погіршенням економічної ситуації в країні. Пропозиція була схвалеа Міністерством інфраструктури, проте ще не набула чинності.
«Укрзалізниця» вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажоперевезення. Зокрема, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року «Укрзалізниця» проіндексувала тарифи на 12,5%. Таким чином, якщо остання пропозиція відомства набуде чинності, то ціни на залізничні перевезення за рік збільшаться на 83%.
За словами керівників найбільших промислових підприємств металургійної, будівельної, гірничої та хімічної промисловості, безмірне підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення не зумовлено ринковими законами, а випливає з позиції «Укрзалізниці» як монополіста у галузі.
12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства і про намір провести реструктуризацію внутрішнього і зовнішнього боргу на суму близько 32 млрд грн, про яку відомство має намір домовитися з кредиторами в найближчі два місяці.