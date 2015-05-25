Регуляторна служба не дозволила підвищити тарифи на залізничні вантажоперевезення

"Беручи до уваги численні зауваження суб'єктів господарювання, які стали однією з ключових причин рішення Держрегуляторної служби про відмову в погодженні проекту наказу Мінінфраструктури, нам необхідно знайти компромісний варіант вирішення існуючої проблеми у сфері залізничних вантажних перевезень", - цитує прес-служба Держрегуляторної служби голову відомства Ксенію Ляпіну.

Згідно з повідомленням, передумовами для розробки зазначеного проекту наказу стали: складна ситуація в "Укрзалізниці", наслідком якої є нещодавно оголошений технічний дефолт підприємства; події в Східній Україні, які призвели до порушення операційної діяльності і мали суттєвий негативний вплив на господарську діяльність і фінансові показники; зростання цін на основні засоби (матеріали, паливо тощо); значне падіння товарообігу; борги з оплати праці працівників підприємства; а також «корупційні прояви та зловживання службовими обов'язками деяких працівників "Укрзалізниці" протягом останніх років».

«Тільки механічне підвищення тарифів, без структурних змін у складі "Укрзалізниці", не може бути ефективним заходом щодо підвищення рентабельності підприємства і з часом знову вимагатиме підвищення тарифів. Тому необхідні суттєві структурні реформи галузі в цілому", - наголосила Ляпіна.

Також повідомляється, що під час зустрічі представників Держрегуляторної служби, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Антимонопольного комітету, "Укрзалізниці", а також громадських об'єднань та суб'єктів господарювання, її учасники рекомендували "Укрзалізниці" провести аналіз ефективності використання коштів, отриманих від останнього підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення, зокрема, в січні 2015 року на 30%, і результати аналізу опублікувати на своєму офіційному сайті.

Крім того, учасники зустрічі запропонували Мінінфраструктури, Мінекономіки і керівництву "Укрзалізниці" публічно обговорити проект фінансового плану залізничного монополіста, а також активізувати спільну роботу щодо створення незалежного органу регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері транспорту та субєктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про підписання фінплану «Укрзалізниці» на 2015 рік з показником доходу в розмірі 46-47 млрд грн, в той час як за оперативними даними у 2014 році доходи відомства становили 50,1 млрд грн. У даний час проект фінансового плану «Укрзалізниці» передано на погодження Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Раніше Пивоварський констатував, що непродуманість сьогоднішніх тарифів на перевезення залізничним транспортом змусила підприємства перевести частину своїх вантажів на автотранспортні перевезення.

У кінці лютого 2015 року "Укрзалізниця" ініціювала чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у зв'язку з різким погіршенням економічної ситуації в країні. Пропозиція була схвалеа Міністерством інфраструктури, проте ще не набула чинності.

«Укрзалізниця» вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажоперевезення. Зокрема, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. В кінці липня 2014 року «Укрзалізниця» проіндексувала тарифи на 12,5%. Таким чином, якщо остання пропозиція відомства набуде чинності, то ціни на залізничні перевезення за рік збільшаться на 83%.

За словами керівників найбільших промислових підприємств металургійної, будівельної, гірничої та хімічної промисловості, безмірне підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення не зумовлено ринковими законами, а випливає з позиції «Укрзалізниці» як монополіста у галузі.

12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства і про намір провести реструктуризацію внутрішнього і зовнішнього боргу на суму близько 32 млрд грн, про яку відомство має намір домовитися з кредиторами в найближчі два місяці.