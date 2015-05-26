Кримські водії не поспішають переходити на російські номери

В окупованому Криму в даний час сповільнився процес перереєстрації транспорту і заміни посвідчень водія у зв'язку із скороченням кількості кримчан, які звертаються до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

Як повідомив представник окупаційної влади - заступник начальника кримського управління ДАІ Олег Козаков, наплив власників транспортних засобів та водіїв зменшився у зв'язку з продовженням термінів перереєстрації автомобілів і заміни водійських посвідчень, а також у зв'язку з початком курортного сезону, пишуть «Новини Криму».

«Зараз немає ажіотажу, як було раніше, процес йде в робочому порядку», - зазначив Козаков. Він додав, що говорити про певні терміни завершення процесу перереєстрації автомобілів і заміни водійських прав в Криму передчасно, оскільки «поки що досить мало перереєстровано транспорту».

Читайте такожУряд хоче визначити 20 лютого 2014 датою початку окупації Криму

«Міністр фінансів Криму» Володимир Левандовський незадоволений, що з 800 тис. одиниць транспорту в Криму на даний момент перереєстровано близько 200 тис., через що "бюджет недоотримує значні кошти від транспортного податку".

«Згідно з даними управління ДАІ, на території Криму пройшли реєстрацію лише 200 тис. автотранспортних засобів з 800 тис. В результаті надходження податку на транспорт за I квартал становило 493 тис. руб. Це навіть не 1%, а 0,6%», - наголосив Левандовський.

Читайте такожЕкс-прем'єра Росії можуть звинуватити в сепаратизмі за слова про повернення Криму до складу України

Рада Федерації Федеральних Зборів РФ в четвер схвалила прийняті Державною думою поправки в статтю 3 закону «Про внесення змін у Федеральний закон «Про безпеку дорожнього руху» і Кодекс РФ про адміністративні правопорушення», згідно з якими терміни заміни іноземних водійських посвідчень продовжуються до 2017 року.