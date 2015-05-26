4G-зв'язок в Україні може з'явитися вже в 2017 році

Про це повідомив голова відомства Олександр Животовський, виступаючи на конференції Ukrainian Telecoms Forum 2015, повідомляє «Економічна правда».

За його словами, найближчим часом регулятор представить дорожню карту впровадження 4G.

Для того, щоб запустити процес, як каже Животовський, потрібно провести ревізію використання радіочастотного ресурсу. Цей процес розпочнеться найближчим часом.

За словами Животовського, є п'ять основних діапазонів частот, де можна буде впроваджувати 4G: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2300 МГц, 2500 МГц.

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Нагадаємо, в лютому 2015 року НКРЗІ видала на аукціоні 3 ліцензії на 3G-зв'язок. Їх отримали "Київстар", "МТС Україна" і "Астеліт" (life:)).