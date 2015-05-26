В Україні оголосили конкурс на будівництво першої концесійної дороги

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") офіційно оголосило про старт конкурсного відбору підрядника на будівництво та експлуатацію першої в Україні концесійної автодороги за маршрутом Львів - Краковець.

Про це сказано в оголошенні «Укравтодору» про старт концесійного конкурсу, текст якого опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, довжина нової автомобільної дороги Львів - Краковець становитиме 84,4 км, вона проходитиме паралельно існуючій автодорозі М10 від МАПП «Краковець» до Львова і включатиме північний об'їзд цього міста, який з'єднується з магістралями М09 на півночі і М06 на сході від Львова.

Термін будівництва нової дороги становитиме орієнтовно 4 роки, термін експлуатації – орієнтовно 45 років, термін концесії – приблизно 49 років.

Нова автодорога складатиметься з чотирьох ділянок: Краковець - Яворів (20 км), Яворів - Івано-Франкове (40 км), Північний об'їзд Львова від Івано-Франкове до М09 (14,4 км) і Північний об'їзд Львова від М09 до М06 (10 км).

Кінцевий термін подачі концесійних заявок на участь у конкурсі – до 11.00 24 липня 2015 року; розкриття концесійних заявок – 14.30 того ж дня, за умови, що концесієдавець – "Укравтодор", не ухвалить рішення про продовження термінів; повідомлення претендентів конкурсу про допущення (недопущення) до участі – до 7 вересня 2015 року, кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій – до 11.00 6 листопада, розкриття конкурсних пропозицій – 14.30 того ж дня (якщо концесієдавець не ухвалить рішення про продовження термінів).

У свою чергу, оголошення результатів конкурсу та переможця заплановано на 5 січня 2016 року, інформування переможця конкурсу – на 11 січня.

До участі в конкурсі допускаються юридичні особи - резиденти та нерезиденти України, які мають відповідний досвід будівництва та експлуатації таких доріг на умовах концесії, а також мають фінансову та технічну спроможність здійснення необхідних інвестицій і виконання концесійного проекту.

«Проект розпочнеться після підписання концесійного договору та триватиме до повного виконання сторонами зобов'язань за концесійним договором», - сказано в документі.

Конкурсні пропозиції розглядатимуться конкурсною комісією протягом 60 календарних днів із останнього дня їх подачі.

Для підтвердження технічного потенціалу претендент повинен подати документи про: фінансування аналогічних концесійних проектів на суму не менше 140 млн дол. за останні 10 років (щонайменше один проект); будівництво автодоріг як генпідрядник на суму не менше 200 млн дол. кожна (щонайменше один проект); досвід впровадження систем збору плати за проїзд, ведення автоматизованого обліку руху транспортних засобів і управління ними (щонайменше один проект); експлуатацію платних доріг із середньодобовою інтенсивністю руху не менше 10 тис. транспортних засобів на добу (щонайменше один проект).

Претендент також повинен мати можливість фінансувати концесійний проект за рахунок власного капіталу в розмірі не менше 15% від його загальної вартості; мати лист від фінустанови з кредитним рейтингом не нижче "ААА" про зацікавленість цієї установи у наданні претенденту конкурсу фінансових ресурсів, у тому числі позикового капіталу в сумі не менше 85% від вартості будівництва об'єкта, у разі обрання його переможцем; висновок незалежного міжнародного аудитора, який свідчить про беззбиткову діяльність претендента за останні 5 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявляв, що будівництво першої в Україні концесійної дороги за маршрутом Львів – Краковець може обійтися інвесторам у суму від 350 до 500 млн дол.

Крім того, за його даними, реалізацією цього інфраструктурного проекту вже зацікавилися 8 компаній, із них 6 – іноземні та 2 – українські.

За прогнозами «Укравтодору», будівництво автодороги Львів – Краковець може тривати до 5 років.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів дозволив на умовах концесії будівництво трьох автомагістралей: Львів – Краковець, Уллянівка – Миколаїв – Херсон – Красноперекопськ – Сімферополь, а також Новомосковськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь.

До стадії розробки дійшов лише проект дороги Львів – Краковець, який раніше Мінінфраструктури оцінювало приблизно 13 млрд грн.