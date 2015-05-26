В Україні створюють національну мережу мобільного зв'язку для чиновників

Кабінет міністрів України затвердив план створення національної мережі мобільного зв'язку для державних органів на 2015 рік.

Відповідне рішення закріплене у розпорядженні уряду №523-р від 20 травня 2015 року.

«Затвердити план першочергових заходів зі створення національної мережі мобільного зв'язку державних органів на 2015 рік», - зазначається у документі.

Крім того, Кабмін визначив Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації головним виконавцем плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Згідно з документом, план створення національної мережі мобільного зв'язку для держорганів складається з восьми заходів, які передбачається виконати до вересня поточного року.

Зокрема, у травні необхідно визначити потреби спеціальних користувачів у системах і засобах мобільного зв'язку; у червні – підготувати пропозиції з вибору технологічної платформи систем мобільного радіозв'язку для окремих груп спецкористувачів; продемонструвати пілотні проекти діючих систем мобільного зв'язку спеціального призначення (терміни реалізації не вказані).

План заходів також передбачає підготовку в липні технічного завдання з розробки ескізного проекту національної системи мобільного зв'язку, а також підготовку пропозицій щодо забезпечення упровадження такої системи, зокрема, внесення змін до законодавства, у разі необхідності, а також щодо забезпечення радіочастотним ресурсом, видачі необхідних дозвільних документів (терміни реалізації не вказані).

Крім того, у серпні передбачається визначити обсяги і джерела фінансування проектування і упровадження безпеки нацсистеми, а також провести оцінку необхідних людських ресурсів.

Читайте також«Київстар», МТС і life:) купили ліцензії на 3G зв'язокТакож необхідно вивчити умови розгортання виробництва радіоелектронних засобів (радіостанцій) спеціального призначення, підготувати пропозиції з організації діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої влади з упровадження безпеки нацсистеми. Сюди входять роботи з організації навчання особового складу, технічного обслуговування і ремонту засобів радіозв'язку, а також адміністрування, обслуговування і розвитку системи.

Як повідомлялося, у серпні 2014 року Кабмін доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) підготувати проект створення національної мережі мобільного зв'язку для держорганів. Тоді у Держспецзв'язку зазначали, що в даному випадку мережа мобільного зв'язку для спеціальних користувачів передбачає захищений диспетчерський радіозв'язок, призначений, у першу чергу, для силових структур, таких як МВС, СБУ, Нацгвардія, Прикордонна служба та ДСНС.

Наприкінці грудня минулого року Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила попередній план Держспецзв'язку зі створення національної мережі мобільного зв'язку.