"Укравтодор" очікує якнайшвидшого виділення коштів на капремонт дороги Одеса - Рені

Як повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), це рішення стало підсумком переговорів керівництва "Укравтодору" з депутатами Одеської області та представниками громадськості, які протестували в середу під будівлею місцевого "Укравтодору".

"Стан зазначеної міжнародної траси найгірший з усіх в Україні, проте, враховуючи високу інтенсивність руху - понад 170 тис. одиниць тільки транзитного автотранспорту на добу, вона має не менше значення, ніж інші міжнародні транспортні коридори", - наводить прес-служба відомства аргументи активістів.

У свою чергу, перший заступник голови "Укравтодору" Євген Барах повідомив, що у відомстві знають про жахливий стан траси, однак фінансування дорожньої галузі з держбюджету в цьому році, як і в минулому, передбачає не тільки поточний ямковий ремонт.

Читайте також"Укравтодор" провів третину запланованого у цьому році обсягу ямкового ремонту"Обсяг коштів для проведення зазначених робіт складає понад 2,1 млрд грн, а це - понад 61% від суми витрат держбюджету України на всі дороги в 2015 році. Їх ледь вистачить на реалізацію мінімуму заходів по експлуатаційному і зимовому утриманню всієї дорожньої мережі України", – цитує прес-служба слова Бараха.

Барах також зазначив, що "Укравтодор" вже виступив з ініціативою направити залишки коштів у сумі 6,1 млрд грн, залучених Держагентством під державні гарантії протягом 2012-2013 років, проте так і не виділених на ремонт автодоріг.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору".

За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в цілях підвищення безпеки на українських дорогах доручив "Укравтодору" терміново використовувати на ремонт доріг виділений з бюджету 1 млрд грн.

Щорічно в Україні закочуються асфальтом до 3 млн кв. м ям. У 2013-2014 роках на ці цілі було витрачено до 600 млн грн.