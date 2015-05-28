Уряд виділив близько 550 мільйонів гривень на будівництво дороги Львів – Івано-Франківськ

Відповідне рішення закріплене постановою уряду № 323 від 25 травня 2015 року.

«Кабінет міністрів постановляє затвердити порядок використання коштів державного бюджету, призначених для розвитку дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону (зокрема, доріг Мукачево – Львів, Татарів – Кам'янець-Подільський, Стрий – Мамалига)", - сказано в документі.

Читайте також"Укравтодор" очікує якнайшвидшого виділення коштів на капремонт дороги Одеса - РеніЗокрема, згідно з урядовою постановою, на цей рік Кабмін виділив на ремонт і будівництво дороги Н-09 "Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів" 547,5 млн грн бюджетних коштів, у тому числі в межах Закарпатської області - 37,5 млн грн, в межах Івано-Франківської області - 310 млн грн, в межах Львівської області - 200 млн грн.

Крім того, на поточний ремонт дороги Н-10 "Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів)" уряд виділяє 77,5 млн грн, в тому числі в межах Івано-Франківської області - 40 млн грн, в межах Чернівецької області - 37,5 млн грн, а на дорогу Р-24 "Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам'янець-Подільський" в межах Івано-Франківської області буде направлено 75 млн грн.

Читайте такожКабмін до 2017 року створить держфонд для ремонту і будівництва дорігУ повідомленні наголошується, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів виділив 550 млн грн на будівництво автомобільної дороги за маршрутом Львів – Бібрка – Івано-Франківськ. За його словами, з 700 млн грн, передбачених для будівництва доріг в Західному регіоні, 550 млн грн виділять на будівництво однієї "нормальної" дороги, а інші кошти - на поточний ремонт доріг в регіоні.

Міністерство інфраструктури України в першій половині червня має намір визначитися з вибором підрядника на будівництво автомобільної дороги за маршрутом Львів – Бібрка – Івано-Франківськ.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, при будівництві даної ділянки автодороги будуть використані технології гарячого і холодного ресайклінгу, а гарантований термін використання нової дороги складе до 10 років.

За словами керівництва "Укравтодору", понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції. При цьому щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється в суму не менше 60 млрд грн, а на розвиток та утримання доріг в 2015 році з бюджету виділено 3,5 млрд грн.