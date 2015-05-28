"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Маріуполем

19:21, 28 травня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Зі столиці поїзд № 584/583 Київ - Маріуполь відправлятиметься о 16:26 і прибувати в Маріуполь на наступний день о 12:46

/ УЗ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 31 травня 2015 року відновить залізничне сполучення між Києвом та Маріуполем, а з 5 червня – між Львовом і Маріуполем, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, зі столиці поїзд № 584/583 Київ - Маріуполь відправлятиметься о 16:26 і прибуватиме до Маріуполя наступного дня о 12:46. Він робитиме зупинки на станціях Миронівка, П'ятихатки і Комиш-Зоря. Із Маріуполя до столиці поїзд почне курсувати з 1 червня.

Із 5 червня в напрямку Маріуполя також почне курсувати поїзд № 70/69 Львів - Маріуполь. Зі Львова він вирушатиме о 17:40 і прибуватиме до Маріуполя наступного дня о 22:35. Із Маріуполя поїзд почне курсувати з 7 червня.

У прес-службі зазначили, що відновлення руху стало можливим після підтвердження безпеки руху поїздів на цій ділянці від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, залізничний рух до Маріуполя було припинено наприкінці січня цього року після низки терористичних актів і руйнування бойовиками транспортних об'єктів залізничного полотна.

Пасажирське й вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях. На окупованих терористами територіях транспортне сполучення зупинено повністю.

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