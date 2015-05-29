Сім категорій пільговиків з 1 червня втрачають право на безкоштовний проїзд у поїздах

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») нагадує про скасування з 1 червня цього року права безкоштовного проїзду для семи категорій пільговиків у зв'язку з набранням чиності змін до національного законодавства, йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Скасування пільг відбувається відповідно до Закону України «Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року.

Зокрема, з початку червня втрачають право безкоштовного проїзду в поїздах приміського сполучення, а також не зможуть безкоштовно їздити залізничним транспортом в обидва кінці раз на рік чи два рази на рік зі знижкою 50% особи, які проходили військову службу в армії колишнього Радянського Союзу під час Другої світової війни, колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, діти партизанів і підпільників.

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Крім того, до переліку пільговиків, які не зможуть користуватися правом безкоштовного проїзду на вищезгаданих умовах, також входять Герої України, повні кавалери ордена Трудової Слави, Герої Соціалістичної праці, особи, насильно вивезені на територію Німеччини і союзних їй країн під час Другої світової війни, колишні в'язні концентраційних таборів та інші.

Згідно з повідомленням, втратили право безкоштовного проїзду в електричках особи, нагороджені Орденом Героїв Небесної Сотні, ветерани праці, діти війни, особи, які супроводжують хвору дитину до місця оздоровлення, Герої Радянського Союзу, повні кавалери Ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», Герої Соціалістичної праці, удостоєні звання в 1941-45 роках.

Прес-служба зазначила, що «Укрзалізниця» й надалі зазнаватиме великих витрат у зв'язку з перевезенням пільговиків, оскільки кошти, направлені з бюджетів різних рівнів, компенсують витрати на надання транспортних послуг цим категоріям пасажирів лише частково – близько 30% на рік.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявляла про те, що в 2014 році недоотримала 416,7 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученнях.

До 1 червня 2015 року залізничним транспортом відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян. Пільговики складають близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. Згідно зі ст. 9 Закону "Про залізничний транспорт", збитки від здійснення пільгових перевезень відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо запровадження відповідних пільг.