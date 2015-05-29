Петренко: 20% українців вже користуються онлайн-сервісами Мін'юсту

В ході робочого візиту в Полтавську область у п'ятницю міністр відвідав управління реєстраційної та виконавчої служб регіону, а під час прес-конференції вказав на проблеми у роботі місцевих органів юстиції.

«Ми з заступником Гією Гецадзе з'їздили в центри надання послуг, щоб не слухати рапорти підлеглих, а поговорити з людьми – яка реальна ситуація в сфері надання послуг з реєстрації нерухомості та бізнесу. Побачили, що є певні проблеми. І сьогодні разом з колегами роздали інформацію про новації, які сьогодні спрощують систему реєстрації бізнесу, де зараз найбільші черги», - розповів міністр.

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Він підкреслив, що в даний час підприємці фактично отримують «штурмом» через черги у реєстраційних службах виписки, довідки та витяги, в той час як їх можна отримати за 20-30 секунд режимі онлайн.

«Є опір у державного апарату, нерозуміння. Відсутність інформаційної кампанії. Тому ми сьогодні займалися тим, що фактично роз'яснювали людям, яким чином вони можуть не витрачати час в задушливих коридорах, а у себе вдома або на роботі той же документ отримати набагато швидше і за менші гроші», - розповів він.

«Я б хотів, щоб така ж філософія і такий підхід були у кожного співробітника, який працює в управлінні юстиції», - додав міністр.

За словами П. Петренко, в цьому плані є повне розуміння з головою облдержадміністрації та вертикаллю місцевих органів влади.

Міністр нагадав про ініціативу передачі повноважень реєстрації місцевим органам влади, нотаріусам та акредитованим банкам. «Це не обов'язок, це буде можливість надати якісний сервіс своїм жителям. Всі кошти, які будуть отримані від цієї послуги, а це адміністративний збір потрапить в місцевий бюджет, і буде використаний в інтересах місцевої громади. Ми запропонуємо українцям сервіс, а не приходити на поклін до чиновника», - розповів П. Петренко.

Ще одна новація, про яку згадав міністр юстиції – екстериторальність, тобто можливість зареєструвати бізнес або нерухомість в будь-якій точці України. Також керівник міністерства поінформував про результати роботи електронних сервісів, які створені для того, щоб українець не спілкувався з держчиновником або чиновником місцевого органу влади.

«Ми побачили хороший результату по отриманню онлайн виписок та довідок на сайті. Навіть, можливо, з недостатньою інформаційною роботою з боку держслужбовців, близько 20% українців вже користуються цими сервісами», - сказав він.

Міністр розповів, що коли спілкувався з людьми в реєстраційній службі, то виявилося, що 8 з 10 людей стояли в чергах за виписками та довідками. «І коли я їм пояснив, що ви це можете зробити у себе на роботі і не витрачати тут півдня часу, вони були приємно здивовані. Треба ще зламати стереотип», - підсумував П. Петренко.

Він додав, що облдержадміністрація буде здійснювати моніторинг роботи місцевих органів реєстрації, щоб не було саботажу.