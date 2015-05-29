Укрзалізницю хочуть позбавити права встановлювати ціни на перевезення

Міністерство інфраструктури України має намір змінити систему тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, зокрема, зберегти регульовані державою тарифи і ввести вільні тарифи за домовленістю сторін, які буде формувати новий орган – Нацкомісія з регулювання транспорту, позбавивши тим самим цього права Держадміністрацію залізничного транспорту ("Укрзалізниця").

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«Державні тарифи встановлюються на економічно обґрунтованому рівні, все, що економічно необґрунтовано, - це соціальний договір, хтось мусить за це заплатити, також має бути вільне тарифоутворення в нерегульованій сфері, все, що держава не регулює, буде вільно», - сказав Пивоварський.

Згідно з розробленим Мінінфраструктури проектом закону про залізничний транспорт, опублікованим на сайті відомства, розрахунки за роботи (послуги) на залізничному транспорті, щодо яких не здійснюється державне регулювання тарифів, здійснюються за вільними тарифами, які визначаються за домовленістю сторін і не суперечать законодавству про захист економічної конкуренції.

У свою чергу, тарифи на послуги з перевезення пасажирів у соціальному сегменті перевезень встановлюються відповідно до умов договорів між відповідним центральним або місцевим органом влади і перевізником.

В даний час тарифи на перевезення вантажів у межах України є державно регульованими і розробляються «Укрзалізницею» спільно з Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

У свою чергу, за словами міністра, функції з держрегулювання тарифів на залізничному транспорті будуть передані новому органу - Національній комісії з регулювання транспорту.

«Нам необхідно реформувати систему тарифоутворення, але для того щоб це зробити, нам потрібно тарифоутворення відокремити від природної монополії, ми пропонуємо створити як НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – УНІАН), тільки це буде називатися НКРТ, це незалежний орган, який буде відповідати за тарифоутворення», - сказав Пивоварський.

Згідно з проектом закону, Нацкомісія, крім формування (орган буде затверджувати методику тарифів на залізничному транспорті) і регулювання тарифної політики, буде узгоджувати з урядом інвестиційні програми з метою визначення інвестиційної складової в структурі тарифу, тобто коштів, передбачених на розвиток об'єктів інфраструктури.

«Ми пропонуємо розділити інфраструктуру, тягу і вагони, тобто буде тариф за тягу, інфраструктурний тариф і вагонний, а інвестиційний тариф має бути економічно обґрунтованим, і гроші мають використовуватися лише на розвиток інфраструктури, і таким чином всі користувачі залізниці розуміють, куди гроші йдуть", - сказав міністр.

В даний час, згідно з українським законодавством, гроші на ремонт і модернізацію залізничної інфраструктури мають виділятися з держбюджету, проте ця програма не виконується через відсутність коштів на її реалізацію.

«В "Укрзалізниці" і в держави грошей немає. За останні роки придбали лише три локомотива і добудували Дарницький міст у Києві, от і всі інвестиції. У нас буквально кожного дня виводиться з експлуатації локомотив, вік більшості - граничний, 30 років, більше вони не служать», - наголосив Пивоварський.

Він також повідомив, що згідно із законопроектом, оператором інфраструктури виступає публічне акціонерне товариство на базі «Укрзалізниці», що створюється, а також інші оператори інфраструктури загального і незагального користування, тобто заводи і підприємства, які продають доступ до власної залізничної інфраструктурі.

За словами міністра, публічне акціонерне товариство на базі «Укрзалізниці" буде відповідати за експлуатацію та модернізацію інфраструктури і перебуватиме у 100% держвласності без права відчуження.

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Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Пивоварський очікує, що Верховна Рада до кінця цього року схвалить в новій редакції законопроект «Про залізничний транспорт», який до липня планується передати на розгляд парламенту.

Тарифи на перевезення вантажів у межах України є державно регульованими і встановлюються Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Раніше Пивоварський відзначав, що непродуманість сьогоднішніх тарифів на перевезення залізничним транспортом змусила підприємства перевести частину своїх вантажів на автотранспортні перевезення.

За словами керівників найбільших промислових підприємств металургійної, будівельної, гірничої та хімічної промисловості, безмірне підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення не обумовлено ринковими законами, а випливає з позиції «Укрзалізниці» як монополіста у галузі.