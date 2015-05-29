Приватні компанії можуть отримати право на залізничні перевезення пасажирів

Міністерство інфраструктури України планує відкрити для приватних перевізників на правах операторів інфраструктури доступ до залізничних об'єктів, зокрема, до локомотивної тяги, а також надати можливість здійснювати пасажирські перевезення.

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«Дуже цікаве питання приватної тяги і приватних пасажирських перевезень, цікаво, яка буде реакція в суспільстві, ми хочемо почути реакцію ринку, ми можемо зробити якісь перехідні положення... За цим пунктом критики буде предостатньо, але дійсно різний досвід у світі», - сказав Пивоварський.

Згідно з текстом опублікованого на сайті міністерства вищезгаданого законопроекту, перевізникам необхідно мати ліцензію на здійснення відповідного виду господарської діяльності згідно з законодавством та сертифікат безпеки; тяговий залізничний рухомий склад; право доступу до інфраструктури на підставі відповідного договору з оператором інфраструктури та низку інших.

Водночас, начальник департаменту реформування та корпоративного розвитку Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Кравцов зазначив, що даний законопроект розроблено з урахуванням низки норм актів законодавства ЄС.

«Можливість допуску приватного перевізника до тяги прямо передбачена директивами Євросоюзу. У нас на рівні міністерства й «Укрзалізниці» велися дискусії з цього приводу, але ці директиви виконуються в усіх країнах Європи», - наголосив Кравцов.

Відповідно до законопроекту, створюваному на базі «Укрзалізниці» публічному акціонерному товариству, яке буде знаходитися у 100% держвласності, перейдуть права на керування всією інфраструктурою загального користування, до якої належать залізничні станції та колії, контактні мережі та трансформаторні станції, системи управління рухом. У свою чергу, оператору інфраструктури пропонується забезпечити фінансову незалежність від перевізника і рівноцінний доступ до інфраструктури.

Зараз в Україні працює багато приватних компаній у сфері вантажних перевезень, які мають власний вагонний парк. Як показує досвід європейських країн - ринок вантажоперевезень максимально ефективний за декількох гравців, основним із яких є державний оператор.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня Мінінфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект «Про залізничний транспорт».

Законопроект протягом червня знаходитиметься на громадському обговоренні й до липня буде переданий на розгляд парламенту.

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський очікує, що Верховна Рада до кінця цього року схвалить цей документ.

У рамках цього нового закону Міністерство інфраструктури України має намір змінити систему тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, зокрема, зберегти регульовані державою тарифи і ввести вільні тарифи за домовленістю сторін, які формуватиме новий орган – Нацкомісія з регулювання транспорту, позбавивши тим самим цього права Держадміністрацію залізничного транспорту ("Укрзалізниця").