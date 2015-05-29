"Київстар" та "Астеліт" оприлюднили тарифи на 3G зв'язок

Оператори стільникового мережі «Київстар» і «Астеліт» обнародували лінійки тарифних планів на 3G зв'язок.

Відповідні дані містяться на офіційних сайтах компаній мобільних операторів.

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Так, згідно з інформацією, обнародуваною наприкінці тижня операторами мобільного зв'язку «Київстар» і «Астеліт» (ТМ life:)), лінійка послуги «3G мережа» в обох операторів представлена трьома тарифними планами з абонентською платою від 55 до 150 грн/місяць.

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» за 55 грн/місяць пропонує 500 МБ мобільного Інтернету, внутрішній безліміт і дзвінки на інші мережі за ціною 60 коп./хвилина. Тоді як до тарифу мобільного оператора «Астеліт» за аналогічну ціну включено 750 МБ, внутрішній безліміт і 25 безплатних хвилин для дзвінків на дзвінки в мережі.

Тариф вартістю 95 грн/місяць передбачає 1,5 ГБ мобільного трафіку при виборі мобільного оператора «Київстар» і 2 ГБ в «Астеліту». Абонентам «Київстару» доступно 60 безплатних хвилин для дзвінків на інші мережі, абонентам «Астеліту» - 100 хвилин.

Найдорожчий тарифний план за 150 грн/місяць також передбачає безлімітні дзвінки всередині мережі у обох операторів і передбачає 2,5 ГБ мобільного Інтернету для абонентів «Київстару» і 4 ГБ для абонентів «Астеліту».

При цьому в тарифних планах «Київстару» з абонплатою 95 грн/місяць і 150 грн/місяць передбачена можливість безлімітного доступу до чотирьох популярних соціальних мереж, в той час як у компанії «Астеліт» про таку можливість не повідомляється.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, провела торги з голосу з тендеру на одержання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок за першим лотом, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператора «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій – «Київстару» за 2,7 млрд грн.

З трьох переможців конкурсу на одержання ліцензії на послуги 3G-зв'язку на сьогоднішній день тільки «Астеліт» запустив свою першу мережу в комерційну експлуатацію у Львові, «Київстар» і «МТС Україна» поки що проводять тестування мереж.