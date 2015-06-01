Оператор збитого бойовиками Boeing-777 Malaysia Airlines оголосила про технічне банкрутство і змінить назву

За планом, поданим керівництвом авіаперевізника 1 червня, юридична особа Malaysian Airline System припинить своє існування з 1 серпня, а всі її активи та зобов'язання будуть передані новоствореній компанії, пише Медуза з посиланням на Bloomberg.

Всі 20 тисяч співробітників Malaysia Airlines, що працюють в компанії на даний час, будуть звільнені. Розсилка повідомлень про звільнення, за даними ЗМІ, персоналу «Малайзійських авіаліній» вже розпочато. На роботу в нову компанію, повідомило керівництво Malaysia Airlines, будуть запрошені близько 14 тисяч колишніх співробітників.

В рамках антикризової програми малайзійський перевізник візьме собі нову назву. Під новим брендом, який поки тримається в секреті, авіакомпанія почне працювати з 1 вересня.

Читайте такожМіжнародна слідча група розшукує свідків знищення МН-17 ракетою "Бук" (відео)Голова компанії Крістоф Мюллер заявив про її "технічне банкрутство", пише Reuters.

"Ми технічний банкрут...погіршення показників почалося задовго до трагічних подій 2014 року", - розповів він.

У 2014 році сталися дві авіакатастрофи літаків «Малайзійських авіаліній». 8 березня зник безвісти літак Boeing-777 цієї авіакомпанії, який виконував рейс з Куала-Лумпура в Пекін. Знайти літак, на борту якого перебували 227 пасажирів, досі не вдалося.

17 липня Boeing-777 Malaysia Airlines розбився в Донецькій області України недалеко від російського кордону. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули, офіційне розслідування досі не назвало винних у трагедії.