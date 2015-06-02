Рада дозволила ремонтувати дороги за рахунок місцевих бюджетів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту та утримання доріг державного значення» (реєстраційний № 2874).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 274 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону України "Про автомобільні дороги", відповідно до яких органам місцевого самоврядування надано право здійснювати капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як співфінансування на договірних засадах).

Крім того, передбачено, що капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими доріг державного значення, може здійснюватися за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як співфінансування на договірних засадах.

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Аналогічні зміни внесено і до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що, за даними Держагентства автомобільних доріг України, у держбюджеті на поточний рік передбачено фінансування дорожньої галузі майже удвічі менше за обсяг коштів, мінімально необхідних. Також сказано, що на реконструкцію та капітальний ремонт доріг загального призначення взагалі не передбачено коштів. При цьому зазначено, що особливо критична ситуація з тими ділянками доріг державного значення, які проходять по території населених пунктів.

Також у документі вказано, що в результаті децентралізації держбюджету “надходження коштів до місцевих бюджетів суттєво зростають”, тому вирішено надати право місцевим органам влади за можливості ремонтувати дороги.