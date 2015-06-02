Першу в Україні бетонну дорогу планують побудувати в Миколаївській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Одесі повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Зараз обговорюємо в Миколаївському регіоні перший пілотний проект. У п'ятницю транспортний комітет буде в Миколаєві відбуватися. Це одне з питань, яке будемо обговорювати», - відзначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство інфраструктури України запропонувало для економії коштів вивчити питання будівництва бетонних доріг, оскільки в будівництві асфальтових доріг більш як 70% займають імпортні складові. Крім того, за оцінками міністерства, бетонні дороги мають більший термін експлуатації та їх будівництво дозволить змінити структуру видатків у бік українського виробника.

У квітні міністр інфраструктури Пивоварський повідомив журналістам, що перші проекти будівництва нових бетонних доріг в Україні замість асфальтових можуть з'явитися до кінця червня цього року.