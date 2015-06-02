Іллічівський порт досяг рекордних показників вантажообігу

Про це повідомляє прес-служби підприємства.

За інформацією головної диспетчерської ДП "ІМТП", за плану на травень 1 млн 160 тис. т фактична вантажопереробка становила 1 млн 412 тис. т, що на 190 тис. т більше, ніж було перероблено в травні 2014 року.

"Найбільші обсяги за номенклатурами перероблених вантажів припали на ЗРК - 246 тис. т або на 246%, зерно - 239 тис. або 177%, чавун - 162 тис. т або 191%", - наголошується в повідомленні.

На підприємстві також повідомляють, що ще істотнішою виявилася позитивна динаміка вантажообігу порту за результатами 5 місяців 2015 р.

"За цей період було перероблено 6 млн 524 тис. т експортно-імпортних вантажів. Для порівняння, за аналогічний період 2014 р. даний показник становив 5 млн. 930 тис. т. Це рекордний за останні 5 років результат", - підкреслили в ДП "ІМТП".

Також наголошується, що в порту, порівняно з 2014 роком, значно збільшилася переробка навалювальних вантажів: руди на 180%, зернових вантажів - 20%.