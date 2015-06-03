В Одесі проходить інвестиційний форум: "Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток".

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь представники Одеської обласної державної адміністрації, керівництво Іллічівського морського торговельного порту, профспілкових організацій, експерти морської галузі, профільні асоціації, представники компаній "Портінвест", "Метінвест", "Кернел", "Укрферрі" та ін.

Як повідомив директор Іллічівського порту Юрій Крук, мета форуму - публічно представити можливості порти для інвестування.

"Також озвучити існуючі принципи, провести діалог із провідними компаніями, які сьогодні виявили бажання і знаходяться в процесі укладання договірних відносин із портом", - сказав Крук. Крім того, планується обговорити форми співробітництва, механізми взаємодії. Як зазначив директор порту, не виключено, що з деякими компаніями за підсумками форуму буде укладено меморандум про намір реалізовувати проекти щодо інвестицій в інфраструктуру порту.

За словами начальника управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської ОДА Олександра Ілька, ще кілька років тому проведення подібного форуму щодо Іллічівського порту був би нереальним, оскільки тоді на порядку денному в порту були інші питання.

"Тоді розглядалося питання про масове скорочення працівників, скорочення вантажного потоку, сьогодні - все інакше", - сказав Ілько.

Він додав, що сьогодні перспективний розвиток порту розглядається за участю колективу, що свідчить про прозорість роботи керівництва підприємства.

Привітавши від імені керівництва ОДА, Ілько пообіцяв надання всілякого сприяння в розвитку Іллічівського порту.

Читайте такожІллічівський порт став міжнародним пасажирським пунктом пропуску

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" - універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У січні-квітні 2013 року вантажообіг ІМТП становив 4,706 млн. т, однак, після зміни керівництва, лише за чотири місяці 2015 року цей показник досяг майже 6 млн. т. Таким чином, за фінпоказниками порт вийшов із останнього місця (результат першого півріччя 2013 року становив 33 млн. грн.) на 2 місце в галузі (чистий прибуток за підсумками першого кварталу 2015 року становив 257 млн. грн.). Діючий начальник порту - Юрій Крук.