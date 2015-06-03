В Іллічівському порту потенціал потужностей становить 15 млн тонн - директор порту

В Іллічівському морському торговому порту потенціал потужностей становить 15 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інвестиційного форуму: "Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток" заявив директор порту Юрій Крук.

За його словами, у 2014 році порт досяг максимального вантажообігу за останні 5 років - 14,6 млн тонн. За підсумками 5 місяців поточного року даний показник становив 6,524 млн тонн, що на 600 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

"Проектна потужність порту - 30 млн тонн переробки вантажів на рік. Тобто, за існуючими потужностями - потенціал збільшення 15 млн тонн. Я маю сказати, що історичний максимум, досягнутий на потужностях порту, становив 19,5 млн тонн переробки, що було ще за радянських часів", - сказав Крук, зазначивши, що, незважаючи на падіння обсягу контейнерних перевезень і той факт, що два причали порту з технічних причин практично виведені з експлуатації, порт показує рекордні обсяги вантажопереробки за останні 5 років.

Як зазначив начальник порту, за два останні роки порт домігся значних успіхів за фінансовими показниками: з останнього місця вийшов на друге місце в галузі, за підсумками 1 кварталу отримав прибуток 257 млн грн (потрібно зазначити, що до приходу Юрія Крука на посаду начальника Іллічівського порту 1 півріччя 2013 року було завершено з прибутком 33 млн грн).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проходить інвестиційний форум: "Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.