Із 5 червня відновлюють залізничне сполучення Львова з Маріуполем

Поїзд курсуватиме щоденно, зі Львова відправлятиметься о 17:40 та прибуватиме у Маріуполь наступного дня о 22:35. Зворотно з Маріуполя поїзд відправлятиметься о 7:39 год та прибуватиме у Львів наступного дня о 12:45, повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

Квитки можна придбати у залізничних касах, а також на сайті онлайн-бронювання та купівлі. За інформацією пасажирської служби Львівської залізниці, станом на 14:00 3 червня пасажири вже придбали понад 40% квитків на перший рейс потяга зі Львова.

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