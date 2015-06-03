Із 5 червня відновлюють залізничне сполучення Львова з Маріуполем
20:28, 03 червня 2015Транспорт/Звя'зок
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Потяг №70/69 сполученням Львів – Маріуполь розпочне курсувати зі Львова у п’ятницю, 5 червня, із Маріуполя – у неділю, 7 червня.
Між Львовом і Маріуполем знову курсуватимуть потяги / uz.gov.ua
Поїзд курсуватиме щоденно, зі Львова відправлятиметься о 17:40 та прибуватиме у Маріуполь наступного дня о 22:35. Зворотно з Маріуполя поїзд відправлятиметься о 7:39 год та прибуватиме у Львів наступного дня о 12:45, повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
Квитки можна придбати у залізничних касах, а також на сайті онлайн-бронювання та купівлі. За інформацією пасажирської служби Львівської залізниці, станом на 14:00 3 червня пасажири вже придбали понад 40% квитків на перший рейс потяга зі Львова.
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