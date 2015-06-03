Україні на ремонт усіх доріг може знадобитися трильйон гривень

Україні на ремонт усіх автомобільних доріг може знадобитися 1 трильйон гривень.

Таку точку зору висловив в інтерв'ю Hubs радник міністра інфраструктури з автошляхів та автотранспорту Роман Хміль.

"Тільки для того, щоб відремонтувати дороги державного значення, а це близько 50 тис. кілометрів, потрібно щорічного витрачати від 50 до 100 млрд гривень. Якщо це буде 50 млрд на рік, то ми зможемо капітально відремонтувати в середньому близько 5 тис. км на рік і вирішимо проблему якості доріг за 10 років. Якщо ж буде 100 млрд на рік, то, відповідно, у два рази швидше. А для того, щоб привести усі дороги в порядок, зокрема дороги місцевого значення, знадобиться близько 1 трлн гривень", - пояснив він.

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При цьому Хміль додав, що будівництво нових доріг у цю суму не входить, проте, за його словами, "в Україні багато доріг знаходяться в такому стані, що їх ремонт практично рівнозначний будівництву нової траси".

Джерелом коштів на ремонт доріг чиновник вважає підвищення акцизів на паливо.

"Основне джерело фінансування дорожнього будівництва в усьому світі - акцизи на паливо. Зараз частка акцизів у вартості палива на АЗС в Україні не перевищує 20%. Це найнижчий показник серед країн, які нас оточують. Ми порівняли акцизи в країнах Європейського Союзу, Білорусії, Росії. Там їх частка у вартості бензину на АЗС - від 35% до 50%. Я особисто вважаю, що у нас цей податок можна було б поступово підвищувати ", - сказав він.