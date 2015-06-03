Іллічівський порт виділив на своїй території 12 майданчиків для компаній-інвесторів

Іллічівський морський торговельний порт виділив на своїй території 12 майданчиків для потенційних компаній-інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інвестиційного форуму: «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток» заявив директор порту Юрій Крук.

Він зазначив, що проведено детальний аналіз потенційних інвестиційних майданчиків, які пропонуються потенційним партнерам, і які призначені для залучення інвестування.

«Основна ставка робиться на перевалку зернових і вугільно-рудних вантажів. Власне, в цьому плані ми представили 12 інвестиційних майданчиків, які пропонуються для реалізації компаніям. Як тим, які вже співпрацюють з портом, так і тим, які виявили бажання залучити інвестиції і мають сьогодні вантажну базу», - сказав Крук.

Він нагадав, що 13 червня 2013 року вступив у силу закон про порти, який передбачає виділення з державних підприємств (портів) частини активів, які передані на баланс Адміністрації морських портів (АМПУ). У зв'язку з цим, як зазначив Крук, зараз розглядається можливість для інвестування в «форматі державно-приватного партнерства окремі інвестиційні майданчики на базі терміналів Іллічівського порту».

«Днопоглиблення акваторії та реконструкція причалів це – компетенція АМПУ», - сказав начальник порту. «Ми також чекаємо зрозумілої стратегії і плану з цього питання від АМПУ», додав директор ІМТП.

Він також додав, що мета проекту – залучення інвестицій, створення робочих місць, збільшення вантажообігу, підвищення ефективності роботи на терміналах.

Особливу увагу на форумі приділили відкритості та зрозумілості взаємовідносин між державним портом і приватними компаніями, потенційними інвесторами.

Експертами було відзначено, що ІМТП можна використовувати як приклад, де максимально зрозумілі правила ведення бізнесу з вигодою як для приватних компаній-інвесторів так і для держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проходить інвестиційний форум: «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.