Литва вивчає можливість надання Україні списаних локомотивів – Мінінфраструктури

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на підсумки засідання 2 червня в Одесі українсько-литовської робочої групи з питань транспорту в рамках роботи 16-ї Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва. Українську делегацію на зустрічі очолював заступник міністра інфраструктури - керівник апарату міністерства Володимир Омелян, а литовську – віце-міністр транспорту і комунікацій Республіки Литва Саулюс Гірдаускас.

При цьому в прес-службі зазначили, що Литва поки шукає законодавчі механізми для надання Україні такої технічної допомоги.

Нагадаємо, наприкінці березня Міністерство інфраструктури України звернулося до Литви з проханням безкоштовно передати виведені з експлуатації електропоїзди та тепловози. Тоді міністерство зазначало, що за кошти Євросоюзу Литва в останні роки істотно оновила парк тепловозів і електропоїздів, що дозволило вивести з експлуатації частину електропоїздів ЕР9М і тепловозів 2М62.

Радник міністра інфраструктури Олександр Кава зазначав, що залізниці України гостро потребують електропоїздів змінного струму, критична нестача або відсутність яких призводить до необхідності використовувати більш затратні дизель-поїзди в приміському сполученні на електрифікованих лініях.

Також прес-служба Мінінфраструктури повідомила, що в ході зустрічі в Одесі українська сторона запропонувала Литві придбати пасажирські вагони електропоїзда українського виробництва, зокрема, шляхом розміщення замовлень на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.).

Читайте такожУ Запоріжжі створять українсько-чеський завод по випуску локомотивів«Учасники зустрічі обговорили питання надання Литовській Республіці пасажирських вагонів та електропоїздів українського виробництва, а також перспективи їхнього спільного виробництва та забезпечення Україні технічної допомоги у вигляді технічно справних модернізованих локомотивів», - сказано в повідомленні.

За підсумками зустрічі заступник міністра інфраструктури запросив фахівців Міністерства транспорту та комунікацій Литовської Республіки відвідати Україну з метою обміну досвідом та проведення консультацій.

Українська сторона також повідомила на засіданні про розробку відомчої програми електрифікації своїх залізниць на 2015-2020 роки, відповідно до якої на 2016-2017 роки заплановано провести електрифікацію ділянки Коростень - Овруч - Словечно, а на 2019-2020 роки - ділянки Чернігів - Горностаївка.

Раніше повідомлялося, що за даними Мінінфраструктури, залізничні перевезення між Україною та Литвою в 2014 році збільшилися порівняно з 2013 роком на 22% - до 2,09 млн тонн.

Радник міністра інфраструктури Олександр Кава повідомляв, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.