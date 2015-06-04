Президент обіцяє українцям зв'язок четвертого покоління вже в 2017 році

Прозорий конкурс з видачі ліцензій на зв'язок четвертого покоління в Україні відбудеться в 2017 році, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Через кілька років більше половини абонентів будуть підключені до 3G, а в 2017 році, я впевнений, відбудеться прозорий конкурс з видачі 4G ліцензій», - сказав Порошенко.

За його словами, українські мобільні оператори, які сплатили за ліцензії та конверсію радіочастот у бюджет України близько 11 млрд грн, неодноразово відзначали прозорість і відкритість конкурсу на 3G-ліцензії, проведеного в лютому цього року.

«На кожній міжнародній зустрічі вони (мобільні оператори - УНІАН) є найкращими пропагандистами України, де вони стверджують, що на власному досвіді переконалися в чесній і прозорій формі, в якій розподілялися ліцензії третього покоління», - наголосив президент.

При цьому він відзначив, що через навмисне блокування видачі 3G-ліцензій упродовж останніх кількох років Україна залишилася «в минулому столітті за рівнем зв'язку».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого НКРЗІ провела торги з голосу з тендеру на одержання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок за першим лотом, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій – «Київстару» за 2,7 млрд грн.

Згідно з умовами тендеру, оператори мають впродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а впродовж 6 років – на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.