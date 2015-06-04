Іллічівський порт у рамках інвестфоруму презентував 12 майданчиків для потенційних компаній-інвесторів

За його словами, у разі будівництва нових потужностей, перевалка зернових та навальних вантажів у Іллічівському порту може збільшитися на 15 млн тонн на рік і становитиме понад 30 млн тонн.

Крук зазначив, що проведено ретельний аналіз майданчиків, які пропонуються потенційним партнерам-інвесторам.

Зокрема, під розвиток перевалки зернових надаються 4 інвестиційні майданчики. Перший – частина 2-го терміналу, де розташовані 9-й і 11-й склади, спеціалізований комплекс з перевалки наливних вантажів, розташований на ділянці, прилеглій до 7-го причалу.

«Тут планується будівництво зерноперевалочного комплексу та комплексу з перевалки масел, загальною потужність не менше 3 млн тонн на рік», - зазначив Крук.

За його словами, другий майданчик – частина 2-го терміналу – площі в тилу 8-го і 9-го причалів, де глибини - до 11,5 метрів. Зазначивши, що ці причали виведені з експлуатації і потребують реконструкції. Крук акцентував увагу на тому, що в даному проекті зацікавлені кілька компаній.

В якості третього майданчика під перевалку зернових пропонується 24-й критий склад (10 тис. кв. м), потужність якого після технічного переоснащення і реконструкції сягне, як передбачається, не менш 1,2 млн тонн на рік. Четвертий майданчик – тилові площі (8 га), де розташоване Ремонтно-будівельне управління порту, які реально використовувати під елеватор.

За словами Крука, розвиток напряму з перевалки вугільно-рудних вантажів передбачає виділення двох інвестиційних майданчиків: перший термінал, а також тили 10-го причалу.

«Основна ставка робиться на перевалку зернових і вугільно-рудних вантажів. Ми представили 12 інвестиційних майданчиків, які пропонуються для реалізації потенційним інвесторам – вантажовласникам. Як тим, які вже співпрацюють з портом, так і тим, які виявили бажання залучити інвестиції і мають сьогодні вантажну базу», - сказав Крук.

Відкритість та зрозумілість для інвесторів формату державно-приватного партнерства на інвестиційних майданчиках порту - головна думка інвестиційного форуму, який пройшов під прапорами Міжнародної асоціації портів Чорного та Азовського морів, президентом якої є директор Іллічівського Порту Юрій Крук.

За словами Крука, в 2014 році порт досяг максимального вантажообігу за останні 5 років - 14,6 млн тонн в рік. За підсумками 5 місяців поточного року даний показник становив 6,524 млн тонн, що на 600 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

«Проектна потужність порту - 30 млн тонн переробки вантажів в рік. Тобто, за існуючими потужностями - потенціал збільшення 15 млн тонн. Я повинен сказати, що історичний максимум, досягнутий на потужностях порту становив 19,5 млн тонн переробки, що було ще в радянський час», - сказав Крук.

Нагадаємо, в січні-квітні 2013 року вантажообіг ІМТП становив 4,706 млн т, з приходом Юрія Крука на посаду начальника порту, тільки за чотири місяці 2015 року цей показник досяг майже 6 млн. т. Таким чином, за фінансовими показниками порт вийшов з останнього місця (результат першого півріччя 2013 року - збитки 33 млн грн) на 2 місце в галузі (чистий прибуток за підсумками першого кварталу 2015 року становив 257 млн грн.)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 червня, в Одесі відбувся інвестиційний форум: «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток». "Відкритість та зрозумілість державно-приватного партнерства "- стали девізом проведеного форуму.

У форумі взяли участь експерти морської галузі, компанії-інвестори, представники Одеської обласної державної адміністрації, профспілкових організацій, профільні асоціації, представники компаній «Портінвест», «Метінвест», «Кернел», «Укрферрі» та ін.

Фахівці Міністерства інфраструктури та державного підприємства «Адміністрація морських портів України», присутність яких раніше анонсувалася в програмі, з незрозумілих причин на заході були відсутні.