У Києві почала повноцінно працювати перша 3G-мережа

Оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life:) завершив тестову експлуатацію 3G-зв'язку у Києві і повідомив про комерційний запуск мережі третього покоління з повним покриттям у столиці.

«Life:) оголошує про відкриття офіційної 3G+ мережі в Києві, яка тепер доступна до підключення. Напередодні цього запуску life:) провів у столиці масштабне безкоштовне тестування, запросивши до нього усіх киян під час свят до Дня Києва», - повідомляє прес-служба оператора.

Згідно з повідомленням, на даний момент «Астеліт» також проводить у 30 великих містах України тестування 3G-мережі, яка готується до запуску найближчим часом.

«Перелік міст, в яких 3G+ мережа life:) працює в тестовому режимі, можна знайти на офіційному сайті оператора», - зазначають у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня «Астеліт» повідомив про комерційний запуск повноцінної мережі третього покоління 3G у Львові. На сьогодні з трьох переможців конкурсу на отримання ліцензії на послуги 3G-зв'язку тільки «Астеліт» запустив свою першу мережу на комерційній основі. У свою чергу, «Київстар» має намір 8 червня запустити в комерційну експлуатацію мережу 3G у Львові, а 16 червня - у Києві. «МТС Україна» поки проводить тестування мереж.

Довідка УНІАН. Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ - 45%. Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.

У 2014 році «Астеліт» збільшив чистий збиток більш ніж у 21 раз - до 5,593 млрд грн з 0,262 млрд грн у 2013 році.