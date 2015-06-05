"Укрзалізниця" ризикує зірвати літні пасажироперевезення через нестачу запчастин для поїздів – експерт

Про це в коментарі УНІАН повідомив експерт Ради з реформування при Міністерстві інфраструктури України Андрій Буковський.

«Нинішні літні пасажирські перевезення зірвуться, тому що немає коліс для локомотивів. 30% уже стоїть і протягом найближчих місяців ще 30% локомотивів зупиниться», - сказав Буковський.

При цьому він зазначив, що приблизно половина локомотивів, що знаходяться на балансі «Укрзалізниці», давно потребують ремонту, на який необхідно виділити близько 10 млрд грн.

Водночас Буковський вбачає вплив керівництва "Укрзалізниці" на рішення Антимонопольного комітету, зокрема, щодо призупинення останнім низки конкурсних торгів, зокрема на закупівлю запчастин для потреб залізничного транспорту.

«Бланк (виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Максим Бланк – УНІАН) впевнено веде до краху «Укрзалізницю», зокрема й до технічного. Коли є обмежений ресурс, то потрібно вибирати, за що заплатити і скільки, дуже зручно перевести зону відповідальності на АМКУ, який забороняє певні закупівлі, але не забороняє інші, тому ресурсу вистачає провести лише ті закупівлі, які хочеться, а на які грошей не вистачає – Антимонопольний комітет блокує», – сказав експерт.

Також Буковський наголосив, що начальники шести залізниць України несуть персональну кримінальну відповідальність за неналежний технічний стан та забезпечення залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби «Укрзалізниці», Антимонопольний комітет України увосьме з початку цього року блокував ряд торгів, проведених структурним підрозділом відомства - «Укрзализничпостачем», зокрема, щодо закупівлі кам'яного вугілля, дизельного палива, бандажів, рейкових скріплень та інших матеріалів, у зв'язку з чим підприємство подало позови до суду.

Раніше радник міністра інфраструктури Олександр Кава повідомив, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.