Lufthansa скасовує частину рейсів до Росії

Авіакомпанія Lufthansa на тлі поточного економічного спаду після ретельної оцінки та аналізу прийняла рішення призупинити свої рейси в Самару, Нижній Новгород і в московський аеропорт Внуково.

Про це в п'ятницю ТАСС повідомили в прес-службі авіакомпанії.

"Для нас це було важке рішення, але ми повинні забезпечити прибутковість наших маршрутів по всьому світу. Ми переконані, що економічна ситуація зміниться, і після падіння ринок чекає зростання і розвиток", - передає прес-служба слова регіонального директора Lufthansa по Росії і країнам СНД Акселя Хілгерса.

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Як пояснили в прес-службі, незважаючи на всебічну підтримку у розвитку перевезень Lufthansa аеропорта Внуково, в поточних ринкових умовах авіакомпанія прийняла рішення консолідувати свої рейси в Москву і виконувати всю польотну програму у Франкфурт з аеропорту Домодєдово. Рейси з аеропорту Внуково будуть припинені з 31 серпня. Рейси з Самари і Нижнього Новгорода будуть припинені з 6 та 7 вересня відповідно.

"Lufthansa буде тримати ці напрямки в центрі уваги і розгляне можливість відновлення рейсів, як тільки економічна ситуація стабілізується", - додають в прес-службі.

Таким чином, Lufthansa планомірно скорочує мережу своїх маршрутів по Росії. Якщо раніше компанія літала у 10 російських міст, то тепер літаки авіакомпанії буде приймати тільки Москва і Санкт-Петербург.