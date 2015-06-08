Кримчанам із паспортом РФ потрібен дозвіл для в’їзду на материкову Україну

Рішення уряду (№367) опубліковано на веб-порталі Кабміну.

Як наголошується в документі, затверджений порядок регулює питання перетину адміністративного кордону вільної економічної зони «Крим» при в'їзді на тимчасово окуповану територію України і виїзді з неї громадян України відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і «Про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», а також іноземців й осіб без громадянства - з урахуванням вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Зокрема, в'їзд на територію АР Крим здійснюється через контрольні пункти. При цьому іноземці зобов'язані пред'являти паспорти або спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою. Громадяни України можуть пред'являти будь-який документ, який підтверджує особу згідно із Законом «Про громадянство» і «Про порядок виїзду та в'їзду в Україну».

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Також уряд визначив перелік контрольних пунктів, через які здійснюється автомобільне і залізничне сполучення АРК.

Автомобільне сполучення дозволено через контрольні «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар», а залізничне - через КП «Херсон», «Мелітополь», «Вадим», «Новоолексіївка».

«Інформація про осіб, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими чиновниками підрозділу охорони держкордону до відповідної бази даних. При цьому в паспортні документи та спеціальні дозволи, які видаються іноземцям або особам без громадянства за рішенням міграційних влади, вноситься спеціальна відмітка», - йдеться в урядовій постанові.