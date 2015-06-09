Саакашвілі сподівається, що будівництво автобану Одеса-Рені буде розпочато цього року
20:08, 09 червня 2015Транспорт/Звя'зок
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В Одеській області у 2015 році буде розпочато будівництво дороги Одеса-Рені.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 9 червня на своїй першій прес-конференції заявив голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.
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Він зазначив, що дане питання обговорено з Міністерством фінансів. «Обіцяли виділити на неї гроші. В ідеалі це буде автобан. Але зараз ми говоримо про дорогу. Думаю, що 750 мільйонів (гривень) вистачить», - сказав Саакашвілі.
Він зазначив, що без цієї дороги не буде економіки.
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