ЄІБ виділить 300 мільйонів євро на оновлення міського транспорту України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер під час семінару, присвяченого питанням інвестування і функціонування міського громадського транспорту України.

«Міністерство інфраструктури попередньо досягло домовленості з Європейським інвестиційним банком про фінансування програми в розмірі до 50% від загальної вартості проекту», - сказав Шульмейстер.

Читайте такожПорошенко схвалив угоду з ЄІБ про $200 мільйонів кредиту на відбудову Донбасу

За його словами, на сьогодні орієнтовний кредитний портфель, сформований на основі пропозицій міст з оновлення парку рухомого складу, складає близько 600 млн євро.

«Пропоную обговорити питання про фінансування решти 50% за можливої участі Світового банку, ЄБРР і KfW. Впевнений, що проведення такого заходу є важливою подією, яка дасть можливість отримати досвід в питанні залучення інвестицій в розвиток міського електричного транспорту України прискорити підготовку цих проектів», - додав заступник міністра.

Читайте такожЯценюк розраховує на $3 мільярди інвестицій до кінця року

За його словами, розвиток міського транспорту в Україні з 1991 року практично зупинився через відсутність коштів у місцевих бюджетах, що призвело до різкого скорочення його кількості до 6,2 тис. з 12,3 тис. одиниць, з яких 80% критично зношені і підлягають заміні.