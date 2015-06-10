Із Харкова до Івано-Франківська пустили прямий нічний експрес

Із 7 липня між Харковом та Івано-Франківськом розпочне курсувати нічний експрес № 115/116 Харків – Івано-Франківськ.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" на своєму сайті.

За даними відомства, відстань між містами потяг долатиме менш ніж за 15 годин і курсуватиме через день. Попередній продаж квитків на поїзд буде відкрито найближчим часом.

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За інформацією "Укрзалізниці", у перший рейс потяг відправиться з Харкова 7 липня о 19:05, прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 09:45. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 8 липня о 16:33 та прибуватиме до Харкова о 07:12 наступного ранку. Поїзд робитиме зупинки в Полтаві, Гребінці, Києві, Коростені, Здолбунові та Львові.

У складі потяга курсуватимуть купейні вагони та вагони класу люкс.