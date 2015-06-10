На літо запустять додатковий поїзд "Інтерсіті+" із Києва до Одеси

Держадміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку в літній період призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" за маршрутом Київ-Одеса-Київ, повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, поїзд вирушатиме з Києва та Одеси 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 червня, а з 30 червня по 31 серпня - щодня. Згідно з розкладом, відправлення поїзда зі станції Київ-Пасажирський виконуватиметься о 6:12, прибуття до Одеси - 13:06. У зворотному напрямку поїзд виїжджатиме о 15:08 і прибуватиме до столиці о 22:00.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 7 липня запустить нічний експрес Харків – Івано-Франківськ, що проходить через Київ.

З другої половини січня цього року "Укрзалізниця" (через брак коштів на обслуговування складів) скасувала шість пар поїздів, а для низки інших поїздів – скоротила частоту курсування.

Наприкінці 2014 року «Укрзалізниця» почала розробку нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки, який буде введено в дію 13 грудня 2015 року, а не у травні, як це було раніше.