Мінінфраструктури планує до кінця року ліквідувати автостанційний збір і врегулювати роботу приміських перевізників

Відповідні положення містяться в "Дорожній карті з автотранспортної галузі на 2015-2016 роки", опублікованій на сайті відомства.

Згідно з документом, до повної відміни автостанційний збір протягом другого кварталу 2015 року буде переведено у формат фіксованого збору.

Читайте такожУкрзалізницю хочуть позбавити права встановлювати ціни на перевезенняТакож у планах міністерства - прийняття ряду нормативних актів, згідно з якими буде ліквідовано держрегулювання відносин між суб'єктами господарювання автостанцій та перевізників, спрощена система конкурсів на отримання права роботи на приміських маршрутах, врегульована діяльність нелегальних перевізників на цих маршрутах, а також сформовано поняття регульованого тарифу.

Крім того, до осені міністерство планує затвердити для перевізників єдину методичну рекомендацію розрахунку економічно обґрунтованого тарифу на міські перевезення, яка буде враховувати інтереси як перевізників, так і пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Кабінет міністрів опублікував розпорядження, згідно з яким скасовувалося державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, за винятком залізничних.

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та ввести вільні тарифи на відповідних маршрутах.

У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся в Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю над ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту. Пізніше, в квітні поточного року, Антимонопольний комітет України надав Міністерству інфраструктури обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.