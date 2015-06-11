До Дня Конституції пустять додатковий поїзд Київ–Ужгород

«Укрзалізниця» з метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Конституції призначила додатковий поїзд № 207 Київ – Ужгород у складі 18 вагонів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно із повідомленням, з Києва поїзд вирушить 26 червня о 17:30, а в зворотному напрямку – 29 червня о 13:21.

Потягом також зможуть скористатися мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Стрия, Мукачева та інших міст.

«Квитки на цей поїзд вже можна придбати у залізничних касах та через онлайн-сервіс резервування та придбання проїзних документів: http://booking.uz.gov.ua», - зазначають у відомстві.

Крім додаткового поїзда, за маршрутом Київ – Ужгород постійно курсують поїзди № 13, 81 та 99.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» на літо запустить додатковий поїзд "Інтерсіті+" із Києва до Одеси.

Поїзд вирушатиме з Києва та Одеси 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 червня, а з 30 червня по 31 серпня - щодня

З 7 липня «Укрзалізниця» запустить нічний експрес Харків – Івано-Франківськ, що проходить через Київ.

З другої половини січня цього року "Укрзалізниця" (через брак коштів на обслуговування складів) скасувала шість пар поїздів, а для низки інших поїздів – скоротила частоту курсування.

Наприкінці 2014 року «Укрзалізниця» почала розробку нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки, який буде введено в дію 13 грудня 2015 року, а не у травні, як це було раніше.