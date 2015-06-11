З сьогоднішнього дня відновлено рух автобусів з Маріуполя у Донецьк

Сьогодні о 8 ранку з маріупольського автовокзалу в Донецьк вирушив перший після тривалої перерви рейсовий автобус «Маріуполь – Донецьк».

«З Донецька теж прийшов автобус, який завантажився пасажирами і відправився за маршрутом назад у Донецьк», - повідомив 0629 начальник маріупольського міжміського автовокзалу Євген Горбань.

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На автовокзалі відзначають, що з завтрашнього дня перевізники запустять всі свої автобуси, які раніше працювали на маршруті «Маріуполь – Донецьк».

«Графік відправлення автобусів у Донецьк залишився тим самим, але ми не можемо виключати простої на блокпостах, тому прибувати автобус може із запізненням», - сказали на автовокзалі.

Нагадаємо, 4 червня під час бойових дій в Мар'їнці була перекрита частина траси з Маріуполя до Донецька. Після цього кілька днів траса була перекрита.