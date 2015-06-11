Ринок вживаних імпортних автомобілів упав на 22%

Продажі уперше ввезених до України вживаних автомобілів у травні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилися на 22% – до 2,151 тис., повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

При цьому в асоціації зазначили, що відносно квітня ринок такого автотранспорту скоротився всього на 0,6%.

За даними асоціації, продажі у легковому сегменті автомобільного секонд-хенду в травні 2015 року порівняно з травнем минулого року зросли у 6,3 разу – до 1,188 тис. одиниць, а порівняно з квітнем поточного року - на 4%.

У сегменті вживаних комерційних автомобілів обсяг продажів скоротився на 64% - до 910 одиниць, і на 6% порівняно з попереднім місяцем.

На ринку автобусів щодо травня 2014 року обсяг продажів зріс на 83% - до 53 одиниць, і скоротився на 2% щодо квітня.

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Традиційно серед легкових і комерційних автомобілів лідирує Renault із результатом 349 шт. і 213 шт. відповідно, серед автобусів – Mercedes-Benz, 32 шт.

Як повідомляв УНІАН, продажі вживаних автомобілів у квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли у 2 рази – до 2,197 тис. При цьому за підсумками 2014 року загальний обсяг продажів уперше ввезених до України уживаних автомобілів в Україні скоротився на 45% – до 62,516 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.