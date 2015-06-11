Влада Львова хоче запровадити електронний квиток у міському транспорті вже з січня 2016 року

Львівська міська влада має намір з 1 січня 2016 року запустити проект із впровадженню електронного квитка на проїзд у пасажирському транспорті міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на семінарі, присвяченому питанням інвестування і функціонування міського громадського транспорту України.

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За даними Львівської міськради, на сьогодні система розрахунків у міському громадському транспорті є незадовільною, а впровадження електронного квитка дасть змогу збільшити дохідність підприємств транспорту на 30-40%.

Львівська влада планує вирішити це питання спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як повідомляв УНІАН, єдиний електронний квиток на проїзд у міському пасажирському транспорті Києва планується ввести до жовтня цього року.