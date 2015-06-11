До наглядової ради акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" входитимуть іноземці

Міністерство інфраструктури України має намір запросити іноземних експертів на посади членів наглядової ради публічного акціонерного товариства на базі «Укрзалізниці», яке планується створити до вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Є наглядова рада, куди можуть входити незалежні члени, і це можуть бути навіть іноземці. Сьогодні ми вже розпочали активний пошук таких незалежних директорів-іноземців по всій Європі. Ми вже почали проводити інтерв'ю із зацікавленими людьми з Польщі, Німеччини, Литви. Це ті інтерв'ю, які вже було проведено», - повідомив міністр.

За словами присутнього на брифінгу начальника департаменту реформування та корпоративного розвитку «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, загалом до складу наглядової ради акціонерної компанії входитимуть 11 членів з урахуванням голови наглядової ради.

Він також повідомив, що п'ять членів правління займатимуться сферою бізнесу (бізнес-блок), відповідаючи за вантажні і пасажирські перевезення, інфраструктуру, рухомий склад, роботу з підприємствами; ще п'ять – сферою забезпечення і відповідатимуть за технічну політику, фінанси, управління персоналом і соціальну політику, корпоративну інформатизацію, реформування та управління майном.

Кравцов додав, що кількісний склад наглядової ради затверджуватиме уряд, але в європейській практиці вона становить в середньому 6-9 осіб.

Міністр інфраструктури також повідомив, що структура управління залізничної акціонерної компанії буде трирівневою.

«Ми пропонуємо перейти до трирівневої системи управління. Є державний рівень управління - це Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури. Наступний рівень - це наглядова рада, і в ній будуть не тільки представники операційного менеджменту залізниці, а й незалежні експерти, які можуть бути також іноземцями. І третій рівень - це рівень правління», - сказав Пивоварський.

У структурі акціонерної компанії «Українська залізниця» також буде створено власне казначейство, якого на сьогодні в структурі залізничної держадміністрації немає.

«В «Укрзалізниці» не існує казначейства. Я був дуже здивований цим», - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що зміни в організаційній структурі «Укрзалізниці» впроваджуватимуться вже найближчим часом.

«Ми почнемо створення нової організаційної структури вже сьогодні. У будь-якому разі знадобиться певний час на те, щоб повністю нову організаційну структуру імплементувати», - зазначив Пивоварський.

Голова транспортного відомства також повідомив, що раніше анонсована корпоратизація підприємства йде згідно з графіком, і до кінця червня Фонд держмайна повинен підтвердити оцінку майна відомства.

«Як очікується, до кінця червня Фонд держмайна повинен підтвердити оцінку майна «Укрзалізниці», і ми почнемо формувати нову компанію, тобто ми йдемо за графіком», - підсумував міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Пивоварський повідомив, що акціонерну компанію на базі "Укрзалізниці" буде створено вже до вересня цього року. Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу буде внесено акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.