"Укрзалізниця" відмовилася від посередників при закупівлі електроенергії

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бланка, протягом багатьох років УЗ закуповує електроенергію на Оптовому ринку та у незалежних постачальників, яких всього три, і вони пов'язані між собою.

"Незалежні постачальники, у свою чергу, купують електроенергію там же, на Оптовому ринку електроенергії. Так сталося, що впродовж багатьох років незалежні постачальники не змінюються - їх три - Укрэнерготранзит, Газенерго і Энерготраст", - написав Бланк.

"І так сталося - всі вони афільовані між собою. На обличчя багаторічна змова з дохідною частиною - 400-500 млн гривень в місяць. За роки роботи цієї схеми, енергопостачальники отримали покровителів у найвищих кабінетах. І явно не планували втрачати такий ласий шмат доходів як УЗ", - додав в.о. керівника "Укрзалізниці".

На протяжении многих лет УЗ закупает электроэнергию на Оптовом рынке и у независимых поставщиков. Независимые поставщики... Posted by Максим Бланк on Thursday, June 11, 2015

Бланк відзначає, що отримані від "Укрзалізниці" гроші енергопостачальники направляли в податкові ями або виводили в офшор. "Податкова розкрила ці потоки і повідомила нам. Для УЗ - такий постачальник - це, як мінімум, ризик невизнання податкового кредиту", - сказав Бланк.

Читайте такожОККО запропонувала найнижчу ціну на постачання палива для УЗ"Тому сьогодні я дав вказівку здійснювати закупівлю на Оптовому ринку та підготувати проведення нових тендерів на закупівлю електроенергії, де, серед іншого, буде оцінюватися податкова чистота постачальників", - написав в.о. голови "Укрзалізниці".

Раніше УНІАН писав, що державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») може зірвати сезон пасажирських перевезень у літній період через відсутність необхідної кількості запасних частин для залізничного транспорту.