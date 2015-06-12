У Кривому Розі зійшли з рейок і перекинулися п'ять вагонів вантажного поїзда

У Кривому Розі поблизу залізничної станції «Західна» Придніпровської залізниці зійшли з рейок та перекинулися 5 вагонів із залізорудним концентратом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, уточнивши, що аварія сталася вчора, 11 червня, о 20.40.

«Під час руху вантажного потягу №2730 у складі 53 вагонів з залізорудним концентратом, який слідував зі станції “Інгулець” до станції “Кривий Ріг”, на переході з двоколійної на одноколійну колію зійшли з рейок та перекинулися на бік 5 вагонів (із 37 по 41)», - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пошкоджено 100 м залізничного полотна. Жертв та постраждалих немає.

Читайте такожВибух на залізниці в Одеській області назвали диверсією

Рух залізничного транспорту на даному відрізку тимчасово призупинено. Приміські та пасажирські потяги слідують зміненим маршрутом, йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину 12 червня проводяться аварійно-відновлювальні роботи, до яких залучено аварійно-відновлювальний потяг та ремонтні бригади. Причина сходу вагонів - встановлюється.