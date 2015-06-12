Пасажирські поїзди через аварію у Кривому Розі спізнюються до Херсона і Миколаєва на 3 години

Через сходження з рейок у ніч на 12 червня чотирьох вагонів вантажного поїзда на станції Кривий Ріг - Західний Придніпровської залізниці, рух пасажирських поїздів Херсон - Харків, Київ - Житомир та Київ - Миколаїв організовано за альтернативним маршрутом, із затримкою прибуття близько трьох годин.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держадміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла про сходження з рейок 5 вантажних вагонів.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", у даний час на станції триває ліквідація наслідків аварії.

"Зараз вживаються заходи і триває значний обсяг підготовчих робіт для того, щоб підняти ще три вагони. Працівники залізниці планують протягом дня, ближче до вечора, відремонтувати дороги та відновити рух поїздів на станції Кривий Ріг - Західний", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що на місці інциденту працює комісія у складі працівників "Укрзалізниці" та Придніпровської залізниці, яка повинна встановити причини сходу вагонів вантажного поїзда.