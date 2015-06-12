Мінінфраструктури відмовилося включити в конкурсну комісію профспілки портовиків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації морських профспілок.

Так, на офіційний запит Федерації морських профспілок про забезпечення представництва в Конкурсній комісії трудових колективів таких галузеутворюючих портів, як Одеський, Південний, Іллічівський, Миколаївський та інші, Мінінфраструктури відповіло відмовою, пославшись на те, що Порядком створення Конкурсної комісії така можливість не передбачається.

Як заявив голова Профспілки працівників морського транспорту Сергій Бризгалов, у відмові міністерства читається повне ігнорування інтересів портовиків, на яких, власне, тримається галузь. «Як завжди ведуться підкилимні ігри і готуються ангажовані рішення. А "політична доцільність" витісняє реальні інтереси підприємств і власне працівників цих підприємств, тобто міністерським чиновникам наплювати на думку робітників», - так охарактеризував Бризгалов позицію Міністерства інфраструктури.

«Для нас важливо, щоб на чолі підприємств стояли люди, які дійсно знають галузь і здатні активно її розвивати. Директорами портів повинні бути люди, які вже на ділі показали позитивні результати, а також проявили себе як люди, котрі розуміють потреби працівників і можуть забезпечити їм соціальний захист у повному обсязі. У цьому ми бачимо пріоритет і хочемо відстоювати його в складі Комісії», - додав голова профспілки.

Як повідомляють у прес-службі Федерації морських профспілок, зараз готується звернення до прем'єр-міністра України про зміну порядку включення представників профспілкових організацій до Конкурсної комісії Міністерства інфраструктури з виборів директорів портів.